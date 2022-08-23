Жителя Александрова приговорили к заключению на 10 лет за убийство гостя

Жителя Александрова, который ранее уже был судим, приговорили к десятилетнему заключению за убийство гостя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Владимирской области.

Ситуация произошла 4 февраля 2022 года. Злоумышленник во время поездки в электричке случайно встретил мужчину, с которым когда-то отбывал наказание. Он решил проявить дружелюбие и пригласил гостя города к себе в общежитие. На месте пострадавший принял наркотические вещества, начал вести себя неадекватно и оскорблять осужденного. Тот схватил нож и ударил им гостя в грудь.

«После совершенного преступления, подсудимый забрал телефон и банковскую карту убитого, которой расплатился в магазине за бутылку воды и два батона хлеба», — сообщили в ведомстве.