Жители ЖК «Ясный» рассказали о перестрелке

Евгения, проживающая в одном из домов жилого комплекса «Ясный», в котором сегодня произошла стрельба, рассказала «360», что ее внимание привлек шум за окнами, она выглянула во двор, и увидела там около десяти человек.

Они бегали по двору с огнестрельным оружием в руках. Рядом стояли три машины — Toyota, Infiniti и Mercedes.

«Даже сейчас страшно во дворе находиться. Такой шок! До сих пор руки трясутся. Если честно, не верится, что такое может происходить в наше время. Хочется сказать полиции, пожалуйста, найдите этих людей! Такое недопустимо — они стреляли по людям в упор, такое недопустимо. Это кошмар», — пожаловалась Евгения.

Как рассказала «360» жительница ЖК «Ясный» Кристина, это уже вторая перестрелка в этом районе.

«После первой никаких мер безопасности принято не было. Территория открыта, заезжай, кто хочет. От стрельбы пострадали наши припаркованные машины. Хорошо, что рядом с ними не было их хозяев», — рассказал она.

Ранее еще одна жительница близлежащих домов рассказал «360», что гуляла с собакой, когда началась стрельба. В метре от нее остановились две машины, которые не смогли разъехаться. Из них выскочили парни с автоматами, и открыли огонь.