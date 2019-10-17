Жители Удмуртии могут сесть за решетку за издевательства над собакой

По данным издания, на жестоких людей пожаловалась соседка. Она рассказала правоохранителям, что они регулярно издеваются над несчастным животным. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили побитую собаку. Экспертиза выявила, что здоровью питомца нанесен серьезный вред. Возбуждено уголовное дело. Следующие пять лет хозяева животного могут провести за решеткой.