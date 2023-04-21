21 апреля 2023, 16:30
Жители Севастополя убили знакомого из-за 180 тысяч рублей
Три жителя Севастополя задушили своего знакомого из-за 180 тысяч рублей. Преступление произошло в марте прошло года. Об этом сообщил «Крым24» со ссылкой на данные регионального Следственного Комитета.
Трое мужчин пригласили своего знакомого на застолье. В какой-то момент они связали его и потребовали рассказать, где он хранит 180 тысяч рублей. Мужчина признался. Тогда злоумышленники забрали и поделили деньги, а после задушили владельца средств.
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«Сначала подельники спрятали тело в трансформаторной будке, а затем вывезли на территорию заброшенного строения в Нахимовском районе, где погибшего обнаружили прохожие», — отметили в ведомстве.
В настоящее время угольное для находится на утверждении в прокуратуре. После все трое обвиняемых окажутся на скамье подсудимых.
Убийства
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