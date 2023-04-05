Криминал 05 апреля 2023, 15:46 Жители Самары похитили знакомого ради денежного выкупа

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Двое жителей Самары похитили своего приятеля, чтобы получить денежный выкуп в размере нескольких миллионов рублей. Об этом сообщил «Царьград».

Местные жители несколько дней держали знакомого взаперти и звонили его родственникам с угрозами. Родные потерпевшего смогли найти деньги, после чего злоумышленники его отпустили.

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Отмечается, что похитителей удалось задержать по горячим следам, они признали свою вину.