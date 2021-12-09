Жители Ростовской области похитили знакомого, чтобы он отозвал заявление на них

Три жителя Азовского района Ростовской области похитили своего знакомого. Сделали они это для того, чтобы мужчина отозвал свое заявление, которое ранее написал. Об этом сообщил «Царьград».

В ноябре перебрав алкоголя, злоумышленники проникли в квартиру пострадавшего.Они хотели уговорить его забрать из полиции заявление, которое он на них написал ранее. В результате возник конфликт, который перерос в драку. Фигуранты избили знакомого и ударили его электрошокером, а после связали и увезли домой к одному их похитителей в хутор Мечетный Азовского района. Пострадавшего заперли в подвале.На следующий день он смог выбраться и сбежать из места заключения. После мужчина обратился в полицию. Похитителей удалось задержать.