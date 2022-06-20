Жители Ростова-на-Дону устроили поножовщину посреди улицы

Поножовщина произошла в Ростове-на-Дону 19 июня. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на МДВ по Ростовской области.

Ситуация произошла в Железнодорожном районе на Всесоюзной улице. Между несколькими мужчинами завязался конфликт. В результате они устроили поножовщину. Один из участников конфликта получил ранение. Пострадавшего доставили в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники органов. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.