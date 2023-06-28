Криминал 28 июня 2023, 13:32 Жители Ростова-на-Дону пожаловались на массовую драку цыган МВД устроило проверку после драки цыган в центре Ростова-на-Дону РИА «Новости»

Читать 360tv в

В центре Ростова-на-Дону в ночь на 27 июня произошла массовая драка. Очевидцы заявили, что конфликт устроила группа цыган. Полицейские организовали проверку, сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе УМВД России по городу Ростову-на-Дону.

Потасовка произошла на одной из центральных улиц. Не меньше десятка людей дрались вдоль дороги. Вызов поступил в отдел полиции № 3. Правоохранители опросили участников конфликта и свидетелей.

Реклама

«В настоящее время проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства и принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе регионального МВД.

Видео драки показал Telegram-канал «Южный акцент». По его информации, она случилась около здания правительства Ростовской области. На помощь пострадавшим приехала не только полиция, но и скорая помощь.

Серьезный конфликт между местными жителями и приезжими рабочими произошел год назад в ростовском поселке Вершинный. Пострадали несколько человек.