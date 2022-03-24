Жители Псковской области заподозрили в ограблении в Петербурге

Правоохранители задержали двух мужчин, которых заподозрили в ограблении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Ограбление произошло на прошлой неделе. За помощью к полицейским обратился молодой человек, который рассказал, что арендовал с товарищами двухкомнатную квартиру на улице Подвойского. По его словам, ночью к ним позвонили четыре незнакомца, представившись соседями.

Они ворвались в квартиру и украли планшеты, смартфоны, ноутбуки, ювелирные изделия и крупную сумму денег. Нанесенный ущерб превысил полтора миллиона рублей. Стражи правопорядка поймали подозреваемых, которые оказались жителями Псковской области.