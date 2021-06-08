Жители Петербурга подстраивали кражи иномарок ради страховок

Сразу 16 жителей Петербурга будут судить из-за махинаций со страховками. Они имитировали кражи дорогих автомобилей, чтобы получить выплаты. Причиненный ущерб оценили в сумму более 26 миллионов рублей.

«В Санкт-Петербурге перед судом предстанут участники преступной группы, которые имитировали кражу дорогостоящих иномарок для получения необоснованных страховых выплат», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Под статьи о покушении и мошенничестве в сфере страхования попали 16 местных жителей. Согласно версии следствия, с февраля 2015-го по август 2018 года участники группы необоснованно получали страховые выплаты по договорам КАСКО. Для этого обвиняемые сообщали правоохранителям о якобы кражах дорогостоящих иномарок, а затем обращались в страховую организацию.

Страховщики выплачивали участникам группы деньги 11 раз. В результате страховым компаниям причинили ущерб на сумму более 26 миллионов рублей. Материалы уголовного дела отправят в Смольнинский районный суд Петербурга. Там их будут рассматривать по существу.