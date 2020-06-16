Жители Пензенской области создали домашнюю нарколабораторию
Три жителя Пензенской области устроили нарколабораторию на дому. За это им грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Мужчины арендовали заброшенный частный дом и там оборудовали нарколабораторию. Дельцы забирали наркотики, фасовали товар и делали закладки. Вещества фасовали весом от 100 граммов до килограмма.
Злоумышленники сделали тайники для бесконтактной передачи курьерам в различных районах области.
Правоохранители нашли 3,5 килограмма запрещенного вещества и оборудование для его изготовления. Позже они поймали курьера. В его телефоне удалось обнаружить координаты оптовой закладки, которую должен был забрать злоумышленник.
«Из потайного места полицейские изъяли один килограмм наркотиков, приготовленный для дальнейшего сбыта на территории Самарской и Ульяновской областей», — заявили в пресс-службе.
Против подозреваемых возбудили уголовные дела.