Жители Пензенской области создали домашнюю нарколабораторию

Мужчины арендовали заброшенный частный дом и там оборудовали нарколабораторию. Дельцы забирали наркотики, фасовали товар и делали закладки. Вещества фасовали весом от 100 граммов до килограмма.

Злоумышленники сделали тайники для бесконтактной передачи курьерам в различных районах области.

Правоохранители нашли 3,5 килограмма запрещенного вещества и оборудование для его изготовления. Позже они поймали курьера. В его телефоне удалось обнаружить координаты оптовой закладки, которую должен был забрать злоумышленник.

«Из потайного места полицейские изъяли один килограмм наркотиков, приготовленный для дальнейшего сбыта на территории Самарской и Ульяновской областей», — заявили в пресс-службе.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела.