Криминал 17 февраля 2023, 07:27 Жители Омска попали в полицию после неудачного подрыва банкомата «112»: в Омске задержали двух мужчин за попытку взорвать банкомат с 4 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полиция в Омске схватила двух грабителей, которым так и не удалось взорвать банкомат с четырьмя миллионами рублей. Их задержали недалеко от места неудавшегося преступления, рассказал Telegram-канал «112».

Двое мужчин решили пойти на преступление и присмотрели банкомат в магазине на улице Кирова. Они вошли в здание, заложили взрывчатку, но она не сработала так, как планировали. Второй попытки грабители предпринимать не стали и просто уехали на машине с подложными номерами.

Реклама

Пару задержали всего в нескольких кварталах от места неудачного ограбления. В их машине нашли тринитротолуол и инструменты. Узнав, что в банкомате хранились четыре миллиона рублей, они отказались сотрудничать со следствием.

Реклама

Похожее ограбление попытались устроить два москвича, но вместо взрывчатки они использовали лом, веревку и кувалду. Охранник заметил их при попытке забить лом в крышку банкомата и вызвал полицию. Парни сбежали, но их быстро нашли. В аппарате в момент преступления лежали восемь миллионов рублей.