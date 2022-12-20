Криминал 20 декабря 2022, 15:30 Жители Нижнего Новгорода организовали подпольный покерный клуб в подвале жилого дома

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В Нижнем Новгороде полиция обнаружила подпольный покерный клуб, который был организован в подвале жилого дома на улице Пискунова. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в помещении нашли три стола для игры в покер, игральные фишки, карты для покера.

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По факту незаконной организации азартных игр возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители разыскивают всех причастных к нелегальному бизнесу.

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