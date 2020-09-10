Жители Миасса избавились от трупа способом из фильма

Тело пожилого мужчины в бочке обнаружили местные жители и сообщили о находке в полицию.

Правоохранители не сразу установили личность погибшего мужчины, так как при нем не было документов. Вскоре выяснилось, что погибший — 79-летний челябинец. От тела мужчины попытались избавиться племянница и ее муж.

Родственники пенсионера рассказали, что он приехал к ним погостить. В конце августа он выпил алкоголь и почувствовал себя плохо. Супруги попыталась спасти ему жизнь, но мужчина умер. Вызывать полицию они побоялись, потому что 49-летняя племянница пенсионера находится в розыске за кражу.

«Она боялась, что, во-первых, обнаружит себя, во-вторых, их выгонят со съемной квартиры. Тогда они вспомнили какой-то фильм и не придумали ничего лучше, чем приобрести бочку и тачку в садовом магазине», — рассказал сотрудник СК России.

Близкие погибшего спрятали труп в бочку, крышку заклеили изолентой, на тачке отвезли емкость к пруду и сбросили ее в воду. Однако вскоре бочка всплыла.

Возбуждено уголовное дело и назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие рассматривает вариант попытки мошенничества, поскольку летом супруг племянницы получил опекунство над ее дядей и доступ к его пенсии.