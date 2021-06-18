Жители Кузбасса избили сторожа штрафстоянки и забрали свое авто

В Кузбассе два брата избили сторожа штрафстоянки и забрали эвакуированную ранее машину, которая принадлежала одному из них. Об этом сообщили «Новые известия».

По данным издания, на штрафстоянку авто забрали в январе этого года после того, как в ГИБДД выяснили, что водитель управлял автомобилем без прав. В феврале владелец попытался забрать свою машину, но ему выставили счет в 19 тысяч рублей.

Спустя месяц сумма увеличилась в два раза. Тогда мужчина подговорил младшего брата угнать автомобиль. Правоохранители поймали их. Суд приговорил одного брата к году и 10 месяцам условно, другой получил на два месяца меньше.