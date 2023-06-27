Криминал 27 июня 2023, 18:27 Жители Кубани похитили и пытали приятеля из-за подозрений, что он «стучит» на них в полицию Shot: житель Кубани заявил в полицию на шестерых похитивших его знакомых Rawpixel.com / Freepik

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Шестеро жителей Краснодарского края похитили и пытали друга, поскольку думали, что он докладывает про их действия в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, похищение произошло в поселке Белозерный. Пострадавшим стал 20-летний парень.

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«[Он] обратился в полицию с заявлением, что его похитили и целый час пытали шестеро знакомых», — написал Shot.

По словам жителя Кубани, приятели думали, что он постоянно передает полиции информацию об их передвижениях и делах, а также приписывает им несуществующие преступления. Знакомые в возрасте от 18 до 20 лет пытались выбить из пострадавшего признание, но он все отрицал. Когда парня освободили, он действительно пошел в полицию и написал заявление.

Правоохранители начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». По ней вероятным фигурантам может грозить до 12 лет колонии.

Ранее в Краснодарском крае задержали подростка, заподозренного в подготовке теракта. По данным следствия, юноша в период с апреля по май 2023 года разрабатывал план поджога одного из образовательных учреждений Армавира.