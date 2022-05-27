Жители Крыма угнали автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти

Житель Феодосии обратился в полицию и рассказал, что неизвестные угнали его автомобиль Chevrolet Lanos, который был припаркован во дворе многоэтажного дома. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Сотрудники органов смогли обнаружить подозреваемых. Выяснилось, что они являются жителями Джанкоя. Автомобиль злоумышленники оставили на территории домовладения родителей одного из мужчин в Красногвардейском районе Крыма.

«Мужчины признались в совершении преступления и рассказали, что в Феодосию приехали для хищения автомобиля Chevrolet Lanos в связи с тем, что нужны были запчасти на аналогичный автомобиль, который принадлежал одному из подозреваемых. Увидев подходящую марку автомобиля, они осуществили свой умысел», — сообщили в ведомстве.