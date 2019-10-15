Жители Красноярска собрались на народный сход из-за убийства

Местные жители собрались на проспекте Мира в Красноярске. Участники народного схода хотят добиться правосудия после убийства местного жителя Дмитрия Сисигина. Об этом сообщил корреспондент «360».

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Участники акции начали приходить в центр города 15 октября. Пока на улице находятся порядка 15 человек. Кроме схода, должны пройти и одиночные пикеты.

«Преступники должны сидеть в тюрьме. Они должны отвечать за свои поступки. <…> Спасибо тем, кто пришел поддержать», — рассказала одна из участниц митинга.

По словам местных жителей, своей акцией они хотят добиться наказания для виновных в убийстве. Люди боятся, что подозреваемые смогут избежать правосудия, так как один из них приходится сыном главы совета депутатов и экс-судьи.

Дмитрий Сисигин 15 сентября выяснял отношения по телефону со Сергеем Шмелевым и Андреем Шиловым. После словесных препирательств молодые люди решили приехать к обидчику домой.

После в Сети появилось видео избиения, которое снял Шилов. Кроме того, молодые люди опубликовали селфи. На кадрах они были с разбитыми кулаками и в крови. Сисигин через 22 дня после случившегося скончался в больнице.

Теперь жители Красноярка требуют лишить должности отца Шилова и забрать у матери адвокатскую лицензию. Самого обвиняемого организаторы схода предложили лишить родительских прав.