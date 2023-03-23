23 марта 2023, 16:24
Жители Коврова попытались за деньги поджечь дверь в чужую квартиру
Двое жителей Коврова стали фигурантами уголовного дела из-за организации серии поджогов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Владимирской области.
Как выяснили следователи, 12 ноября 2022 года одному из злоумышленников позвонил неизвестный. Он предложил ему поджечь входную дверь квартиры должника за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Чтобы доказать поджог, горящую дверь необходимо было снять на камеру.
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Мужчина согласился на предложение, устроил поджог, однако потерял запись. Из-за этого гонорар он не получил.
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Тогда он договорился со своим приятелем, после чего мужчины снова устроили поджог и сняли все на видео. Полученные деньги они разделили пополам.
После они попытались поджечь стену дома по улице Бурматова, однако в этот раз их заметил хозяин.
Уголовное дело против мужчин направили в Ковровский городской суд.
Поджоги
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