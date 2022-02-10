Жители Ивановской области расплачивались фальшивыми купюрами в магазине Петушков

Два жителя Ивановской области расплатились в магазине фальшивыми купюрами. Теперь им грозит до восьми лет колонии. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в ноябре 2021 года в деревне Липна Петушинского района. Один из злоумышленников обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находились две купюры достоинством пять тысяч рублей.

Мужчина предположил, что деньги поддельные, однако решил проверить их через банкомат. Банкомат не стал принимать деньги. Злоумышленник вместо того, чтобы отнести деньги в полицию, предложил своему другу потратить их в магазине. Сдачу они получили настоящими средствами.