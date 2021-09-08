Жители Екатеринбурга похитили сейф из торгового центра в Старом Осколе. В нем хранилась сумма, превышающая миллион рублей. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Белгородской области.

Злоумышленников удалось задержать на железнодорожном вокзале. Они пытались вывести сейф в другой город. Грабителями оказались 20-летний и 19-летний жители Екатеринбурга. Ранее один из молодых людей был сотрудником ограбленного магазина.

«При обходе территории охранник обнаружил разбитое окно. Полицейские установили, что неизвестные проникли в один из магазинов и похитили металлический сейф, в котором находилась выручка в сумме более одного миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Кража». Большую часть суммы оперативно вернули владельцу.