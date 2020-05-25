Вел себя неадекватно и был под наркотиками. Жители дома описали вероятного убийцу кубинки

Труп убитой гражданки Кубы нашли в мусорном баке около дома на улице Кастанаевской. Жители рассказали «360», что происходило в их дворе минувшим вечером и ночью.

Живущая в этом же доме девушка рассказала, что вечером выходила в магазин и видела, как работники спецслужб с лобзиком и клещами отправились в пятый подъезд. Как выяснилось позже, они ломали дверь и брали штурмом квартиру, где находился подозреваемый в убийстве.

«Подумала, что кто-то, может, хулиганил или еще что-то», — поделилась собеседница «360». После, по ее словам, силовики перекрыли въезд в дом и огородили мусорку, где после обысков нашли тело убитой девушки.

В распоряжении «360» оказались фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, что один контейнер повален на землю. Рядом с мусорной площадкой стоит группа мужчин, неподалеку припаркована машина с сигнальными огнями.

Источник фото: телеканал «360»

Девушка рассказала, что чуть не стала понятой вместе со своим молодым человеком во время обыска в квартире у подозреваемого. Сначала их пригласили подняться на 16-й этаж, а потом не пустили и развернули обратно. Однако несостоявшимся понятым удалось увидеть вероятного убийцу кубинки.

Источник фото: телеканал «360»

«Ему лет 40, он смуглый, с щетиной, темноволосый. Среднего роста. Мне лично участковый сказал, что он был в наркотическом опьянении и, как я поняла, задушил девушку», — поделилась собеседница «360». Следственные действия, по ее словам, продолжались до глубокой ночи.

Еще один местный житель рассказал, что после задержания подозреваемый вел себя неадекватно. Также он отметил, что после того, как труп достали из бака, его убрали под навес до приезда катафалка.

Труп гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес нашли в мусорном баке около дома на улице Кастанаевской на западе Москвы в минувшее воскресенье. О пропаже девушки стало известно еще 19 мая. Через три дня она вышла на связь со своей соседкой по квартире. В SMS кубинка рассказала, что ее похитили и для выкупа нужны деньги.

С этого же номера после пришли фотографии, где Лоурен Моралес сидит связанная. Похититель пригрозил, что если выкупа не будет, то он начнет отрезать ей части тела.