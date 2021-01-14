Жители Челябинской области похитили нефть на 3 млн рублей

Следователи уже закончили расследование уголовного дела. Южноуральцев обвинили в краже и самовольном подключении к нефтепроводам. В целом стоимость похищенного топлива оценивается в три миллиона рублей.

Уточняется, что следственный комитет направил ходатайство в суд, с целью арестовать имущество фигурантов. Суд удовлетворил его. В настоящий момент уголовное дело направили в прокуратуру.