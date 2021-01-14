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    14 января 2021, 14:59

    Жители Челябинской области похитили нефть на 3 млн рублей

    Полина Петрова

    Жители Челябинской области незаконно подключились к нефтепроводу и выкачали около 77 тонн сырья. Пропажу нефти обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ, информирует «ФедералПресс».
    Жители Челябинской области похитили нефть на 3 млн рублей

    Следователи уже закончили расследование уголовного дела. Южноуральцев обвинили в краже и самовольном подключении к нефтепроводам. В целом стоимость похищенного топлива оценивается в три миллиона рублей.

    Уточняется, что следственный комитет направил ходатайство в суд, с целью арестовать имущество фигурантов. Суд удовлетворил его. В настоящий момент уголовное дело направили в прокуратуру.