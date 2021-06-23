Жители Челябинска избили курьера при попытке доставить пиццу

Два жителя Челябинска напали на курьера, когда тот пытался доставить пиццу заказчику. Молодому человеку не дали зайти в подъезд, ударили по лицу, а потом пинками отогнали от здания.

Драка на Звенигородской улице попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как курьер звонит в домофон, но заказчик не торопится открывать дверь. В этот момент к нему подходят два парня. Один из них одет в тельняшку и краповый берет. Второй держит в руках бутылки. Между молодыми людьми происходит конфликт.

Мужчина в тельняшке первым ударил курьера по лицу, потом сбил с ног и несколько раз пнул. В итоге пострадавший оказался за несколько метров от подъезда. Сумку с пиццей нападавшие не забрали, а просто зашли в подъезд. При этом зачинщик драки поднял руки с видом, что он ни в чем не виноват.

В городском УМВД «360» сообщили, что пострадавший написал заявление в полицию. Проводится проверка, но пока обидчики курьера не задержаны.

В начале июня конфликт между курьером и клиенткой Delivery Club произошел в Москве. По словам девушки, доставщик ударил ее по лицу и оскорбил.