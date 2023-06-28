Криминал 28 июня 2023, 18:53 Жителей Владимирской области признали виновными в поджоге домов

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Суд признал виновными жителей Ковровского района Владимирской области, которые поджигали дома за деньги и снимали это на камеру. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, неизвестные предлагали мужчинами устроить пожар в разных домах и квартирах за определенную сумму. Обвиняемые организовывали поджоги, снимали возгорания на видео и пересылали их через систему мгновенного обмена сообщениями.

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Отмечается, что мужчин приговорили к двум годам принудительных работ.