Жителей Уфы осудили за мошенничества в сфере автострахования

В зависимости от степени участия злоумышленников признали виновными в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в сфере страхования, а также организации преступлений и пособничестве.

Фигуранты уголовного дела частично признали свою вину. Троих подсудимых отправили в колонию-поселение на срок от четырех до 4,6 года. Остальные получили условное наказание на срок от двух до 3,6 года. До этого полицейских уволили со службы, так как они совершили поступок, порочащий честь правоохранителей.

Злоумышленники промышляли с октября 2016-го по июль 2017 года. Преступники инсценировали ДТП и составляли фальшивые документы о повреждениях автомобилей. После они отправляли бумаги представителям страховых компаний.

За 19 «аварий» злоумышленники получили денежные компенсации. Ущерб — более шести миллионов рублей. Помимо этого в ноябре 2016 года один из бывших правоохранителей уничтожил протокол на водителя Toyota Camry, которого остановили пьяным.