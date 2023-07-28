Криминал 28 июля 2023, 18:37 Жителей Удмуртии заподозрили в пьяном грабеже

Читать 360tv в

В Можге (Удмуртия) задержали семейную пару, которую подозревают в грабеже. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД республики.

Сожители пришли в гости к своему знакомому. Все вместе они выпили, а потом застолье переросло в конфликт. Подозреваемые избили хозяина дома и украли с его счета 10 тысяч рублей. Обоих задержали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Авторы: