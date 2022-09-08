Жителей Тюмени задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки | 360°

Криминал 08 сентября 2022, 22:16 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Тюмени задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

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Сотрудники тюменской полиции задержали четверых жителей Екатеринбурга и Сургута, которых заподозрили в изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

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Ранее по данному делу полицейские задержали еще двоих жителей Тюмени. Всех злоумышленников заключили под стражу. В СИЗО они будут прибывать до 30 октября.

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