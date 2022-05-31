Жителей Тюмени приговорили к заключению в колонии на 7 лет за пытки и вымогательство

Злоумышленников, которые вымогали у потерпевшего деньги, угрожали и пытали его, приговорили к заключению. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Судом установлено, что подсудимые в сентябре 2014 года под угрозой расправы над дочерью потерпевшего, облив последнего кипятком, заставили подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Задержать осужденных удалось лишь спустя семь лет, в 2021 году. Их приговорили к заключению по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере». Каждого из злоумышленников приговорили к заключению на семь лет колонии строгого режима.