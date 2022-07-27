Жителей Тюмени осудят за убийство собутыльницы

В Тюмени состоится суд над двумя местными жителями, которые насмерть избили свою собутыльницу. Об этом сообщил «Наш город» со ссылкой на пресс-службу областной судебной системы.

Ситуация произошла в марте 2022 года. Двое мужчин распивали алкоголь в компании двух женщин. В какой-то момент между ними и одной из собутыльниц возник конфликт. В результате злоумышленники избили пострадавшую, от чего та скончалась. Вторая женщина помогла скрыть следы преступления. За подобный поступок она также пойдет под суд.