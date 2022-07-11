Жителей Свердловской области осудят за продажу пистолетов-пулеметов

Двое жителей Свердловской области продавали самодельные пистолеты-пулеметы и патроны. За такие действия их ждет суд. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

«Согласно разработанному злоумышленником плану, огнестрельное оружие и боеприпасы для последующего сбыта должны были приобретаться у неустановленных лиц на территории Свердловской области», — сообщили в ведомстве.

Оружие и боеприпасы мужчины приобретали у неизвестного лица и сбывали их в Белоярском городском округе. Хранили пистолет и пули они у себя дома. За продажу оружия им удалось выручать по 150-200 тысяч рублей.