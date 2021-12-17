Жителей Свердловской области осудили за организацию поножовщины

Двоих жителей Красноуфимска Свердловской области признали виновными в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на старшого помощника руководителя следственного комитета по Свердловской области Александра Шульгу.

«В Красноуфимске двое ранее судимых местных жителей признаны виновными в преступлениях против жизни и здоровья», — рассказал Шульга.

Поножовщина произошла весной 2020 года. Злоумышленники приехали в дом на улице Соковинская и попытались поговорить с одним из жителей, однако между ними завязалась драка. Осужденные поочередно нанесли пострадавшему несколько ранений. В дальнейшем злоумышленники напали и на его соседей — двух мужчин и женщину. Один из пострадавших погиб от полученных травм.