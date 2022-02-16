Жителей Новосибирска задержали за попытку сбыта наркотиков

Сотрудники полиции из Новосибирска задержали двух 23-летних местных жителей за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МВД-Медиа.

По версии следователей, злоумышленники забирали тайники с веществами и расфасовывали их на маленькие партии, а после делали закладки.

Во время осмотра полицейские обнаружили у молодых людей 17 граммов мефедрона. Во время обыска в квартире одного из подозреваемых также нашли наркотические средства массой 74 грамма и еще 603 грамма мефедрона.