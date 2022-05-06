Жителей Мурманска осудили из-за попытки дать взятку

Энергетик одного из медучреждений Мурманска попытался дать взятку в размере 25 тысяч рублей члену комиссии, которая проверяла уровень знаний в сфере энергоустановок. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на сетевое издание «Мурманский вестник».

Ситуация произошла в феврале 2020 года. Против обоих мужчин возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконных действий».

Энергетик полностью признал свою вину. Теперь он должен будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Получатель взятки получил три года и шесть месяцев колонии общего режима, а также штраф 250 тысяч рублей.