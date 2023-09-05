Криминал 05 сентября 2023, 18:04 Жителей Кузбасса будут судить за убийство знакомого

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Двух жителей Кузбасса обвинили в убийстве знакомого и сожжении тела, чтобы скрыть преступление, теперь их ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

Предположительно, трое жителей Кузбасса, 40, 46 и 52 лет задумали обокрасть местного бизнесмена. Они спланировали преступление, но один из подельников передумал в последний момент. Тогда оставшиеся двое решили его убить. Они заманили его в заранее арендованный дом, застрелили и добили ножом. Потом сожгли тело и авто убитого, останки закопали в лесу.

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Подозреваемые сначала скрывали, но потом их удалось задержать. Теперь подельников ждет суд.

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