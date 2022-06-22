Жителей Кубани приговорили к условному заключению за стрельбу в общественном месте

Двое жителей Кореновска на Кубани устроили стрельбу из травматического оружия. Суд приговорил их к условному заключению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу Краснодарского края.

Ситуация произошла 1 мая 2021 года рядом с парком «Культуры и отдыха». Мужчины вступили в конфликт с жителями Таджикистана. В результате злоумышленники открыли огонь из травматического пистолета. Спустя время они явились в отдел полиции и признали свою вину. Мужчин приговорили к 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.