Жителей Ялты заподозрили в сбыте и производстве суррогатного алкоголя

«Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тару в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке Ялты», — говорится в сообщении ведомства.

По данным издания, правоохранители изъяли свыше четырех с половиной тонн спиртосодержащей жидкости и суррогатной продукции, а также тару, красители и реагенты. Отмечается, что подозреваемые признали свою вину.