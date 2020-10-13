Жителей Ялты заподозрили в сбыте и производстве суррогатного алкоголя
В отношении трех жителей Ялты возбудили уголовное дело. Их заподозрили в организации нелегального бизнеса по продаже суррогатного алкоголя. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональный следком.
«Поддельные напитки под видом чачи и вина изготавливались и разливались в тару в жилых квартирах, склад готовой продукции размещался в арендованном помещении на центральном рынке Ялты», — говорится в сообщении ведомства.
По данным издания, правоохранители изъяли свыше четырех с половиной тонн спиртосодержащей жидкости и суррогатной продукции, а также тару, красители и реагенты. Отмечается, что подозреваемые признали свою вину.