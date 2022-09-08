Жителей Ялты задержали по подозрению в жестоком убийстве | 360°

Криминал 08 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Ялты задержали по подозрению в жестоком убийстве

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Сотрудники полиции задержали в Ялте двоих мужчин, которых подозревают в жестоком убийстве местного жителя. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

Ситуация произошла 6 сентября. Трое мужчин стали участниками конфликта. В какой-то момент подозреваемые ранили пострадавшего. Они доставили оппонента в больницу, после чего покинули заведение. Мужчина скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

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В ходе допроса один из злоумышленников признал свою вину и постарался спасти своего приятеля от наказания, заявив, что тот не участвовал в убийстве. Однако свидетели случившегося подтвердили обратное.

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Против задержанных возбудили уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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