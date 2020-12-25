Жителей Ялты задержали по подозрению в подпольном изготовлении оружия
Двух жителей Ялты задержали по подозрению в подпольном производстве оружия, информирует агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по региону.
«Двое уроженцев города Ялты по месту своего проживания организовали деятельность подпольной мастерской, предназначенной для переделки и реставрации оружия, его основных частей и боеприпасов к ним», — процитировал пресс-службу сайт RT.
Уточняется, что у задержанных были изъяты три пистолета, патроны и порох. Кроме того, у подозреваемых обнаружили основные части оружия и самодельные инструменты. Ялтинцы признались, что производили пригодное для стрельбы огнестрельное оружие.