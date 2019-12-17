Жителей Чукотки задержали за лов лосося в промышленных масштабах. Видео

На Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанских лососей. Вылов рыбы в промышленных масштабах организовали четверо местных жителей, один из которых — сотрудник отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах», — подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рефрижераторном контейнере обнаружено более 1,5 тонны красной икры и около 2,5 тонны замороженной рыбы МВД России.

Как выяснили правоохранители, сотрудник местного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов решил монетизировать свое служебное положение. Он организовал со своим подчиненным выдачу путевок на лов рыбы в период лососевой путины. На основании этих документов двое индивидуальных предпринимателей, а также некоторые любители спортивного рыболовства в акватории Анадырского лимана выловили 58 тонн рыбы семейства лососевых. Рыбу тянули на миграционных путях лососевых к месту нереста.

«В рефрижераторном контейнере обнаружено более 1,5 тонны красной икры и около 2,5 тонны замороженной рыбы, которые были подготовлены для дальнейшей продажи. Остальная часть незаконного улова уже реализована», — добавили в МВД.

Названа предварительная сумма ущерба. Ее оценили в 50 миллионов рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.