Жителей Челябинской области задержали по подозрению в вымогательстве

Представители правопорядка задержали пятерых жителей Челябинской области по подозрению в вымогательстве, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По словам полицейских, при задержании у мужчин изъяли оружие, а также крупные суммы денег и долговые расписки. Четверо подозреваемых ранее были судимы за преступления подобного рода. Уточняется, что местных жителей подозревают в вымогательстве 250 тысяч рублей.

В настоящий момент предполагаемые преступники находятся в изоляторе.