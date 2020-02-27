    27 февраля 2020, 14:27

    Жителей Алтайского края осудят за вовлечение девочек в проституцию

    Ольга Ситникова

    Суд Рубцовска в Алтайском крае рассмотрит дело трех жителей. Обвиняемые привлекли несовершеннолетних девочек к проституции в местных гостиницах и саунах. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с февраля 2017 года по январь текущего года преступная группа оказывала интимные услуги. Ее организатором стал уже судимый житель города. Проститутками были несовершеннолетние девочки.

    Помимо них, в незаконном бизнесе участвовали отец и знакомая организатора. Первый работал водителем-охранником, а вторая — диспетчером.

    «Встречи проходили на арендованной в Рубцовске квартире, а также в саунах или гостиницах», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

    Все участники группировки признали свою вину.