Жителей Алтайского края осудят за вовлечение девочек в проституцию

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с февраля 2017 года по январь текущего года преступная группа оказывала интимные услуги. Ее организатором стал уже судимый житель города. Проститутками были несовершеннолетние девочки.

Помимо них, в незаконном бизнесе участвовали отец и знакомая организатора. Первый работал водителем-охранником, а вторая — диспетчером.

«Встречи проходили на арендованной в Рубцовске квартире, а также в саунах или гостиницах», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все участники группировки признали свою вину.