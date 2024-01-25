Криминал 25 января 2024, 17:41 Житель Звенигорода предстанет перед судом за жестокое убийство мужчины СК: обвиняемый в убийстве мужчины житель Звенигорода предстанет перед судом РИА «Новости»

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В Московской области перед судом предстанет житель Звенигорода, обвиняемый в убийстве мужчины. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 22 сентября 2023 года возле подъезда многоэтажки в Звенигороде. Злоумышленник из хулиганских побуждений несколько раз ударил мужчину ножом в грудь и живот. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

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«Однако благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки обвиняемый был установлен и задержан», — сообщили в СК.

Доказательства и заключения, собранные следователем, легли в основу окончательного обвинения. Уголовное дело передали в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

В подмосковной прокуратуре напомнили, что обвиняемый вступил в перепалку с супружеской парой из-за лая их собаки на прогулке, после чего и напал на мужчину.

Пьяный житель столицы ранее ранил прохожую ножом прямо в центре города. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Злоумышленника заключили под стражу, сообщил сайт kp.ru.