18 августа 2023, 18:28
Житель Звенигорода предстанет перед судом за растление двоих детей
Жителя Звенигорода обвинили в преступлении против половой неприкосновенности детей
Жителю Звенигорода предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Мужчину обвинили в преступлениях по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».
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По данным следствия, бывшая жена 47-летнего фигуранта дела обнаружила на электронном носителе порнографические кадры с участием несовершеннолетнего ребенка, после чего обратилась с заявлением в полицию.
В ходе проверки правоохранители установили, что обвиняемый также совершал половые преступления против ребенка сожительницы.
Следователи изъяли вещественные доказательства, провели допросы и назначили ряд экспертиз, среди которых психолого-лингвистическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и компьютерно-техническая.
В ближайшее время следователи подадут в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Ранее в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в растлении 12-летней девочки.
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