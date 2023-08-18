Криминал 18 августа 2023, 18:28 Житель Звенигорода предстанет перед судом за растление двоих детей Жителя Звенигорода обвинили в преступлении против половой неприкосновенности детей РИА «Новости»

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Жителю Звенигорода предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчину обвинили в преступлениях по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».

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По данным следствия, бывшая жена 47-летнего фигуранта дела обнаружила на электронном носителе порнографические кадры с участием несовершеннолетнего ребенка, после чего обратилась с заявлением в полицию.

В ходе проверки правоохранители установили, что обвиняемый также совершал половые преступления против ребенка сожительницы.

Следователи изъяли вещественные доказательства, провели допросы и назначили ряд экспертиз, среди которых психолого-лингвистическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и компьютерно-техническая.

В ближайшее время следователи подадут в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в растлении 12-летней девочки.