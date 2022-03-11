Житель Забайкальского края выкрал сейф с базы, предварительно связав охранника

34-летний житель Читы написал заявление в полицию. Он рассказал о факте вооруженного грабежа. Об этом сообщил «Царьград».

Сотрудники органов установили, что в сторожку на территории базы пробрался неизвестный. Злоумышленник связал охранника, а после проник в административное здание. Оттуда он выкрал металлический сейф. В сейфе хранились десять тысяч рублей, золотые часы, цепочка, браслет и кольцо. Также там находились правоустанавливающие документы. Сумму ущерба оценили в 360 тысяч рублей.

Полицейским удалось довольно быстро задержать грабителя. В ходе допроса они установили, что пододзреваемый работал на пострадавшего. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.