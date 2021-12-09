Житель Забайкальского края украл карту подруги и потратил деньги на путешествие

Жительница Чернышевска обратилась в полицию. Она рассказала, что ее новый знакомый похитил у нее деньги. Об этом сообщил «Царьград».

Девушка призналась, что пригласила к себе в гости молодого человека. Они начали распивать алкоголь, после чего злоумышленник воспользовался пьяным состоянием девушки и похитил ее банковскую карту. На украденные деньги он уехал из города. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит шесть лет заключения.