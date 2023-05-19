Криминал 19 мая 2023, 15:07 Житель Забайкальского края убил сожительницу ножницами

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Житель микрорайона Молодежный поселка КСК Забайкальского края убил свою сожительницу с помощью ножниц. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следкома края.

Преступление произошло 15 мая. Сожители поссорились. Мужчина, находящийся в состоянии опьянения, схватил ножницы и ударил ими оппонентку в грудь. Женщина погибла на месте происшествия.

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Злоумышленника задержали. В ходе допроса он признался в совершенном. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.