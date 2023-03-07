Криминал 07 марта 2023, 21:19 Житель Забайкальского края сжег в тепляке труп своего знакомого после избиения

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Житель села Ага-Хангил Могойтуйского района, который ранее уже имел проблемы с законом, на протяжении двух дней избивал своего знакомого, после чего сжег его тело в тепляке ограды строящегося дома в Смоленке. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 29 октября 2021 года. Пьяный злоумышленник поругался со своим оппонентом, после чего избил его руками, ногами, а также деревянной доской. На следующий день он снова избил пострадавшего, от чего тот погиб.

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В результате осужденный облил горящей жидкостью тепляк и тело, после чего поджег.

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Свою вину мужчина признал. Его приговорили к 13,5 года заключения в колонии строгого режима.