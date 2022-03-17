Житель Забайкальского края сядет в тюрьму за убийство брата на глазах у детей

В Забайкальском крае местного жителя приговорили к 16 годам тюрьмы. Он убил брата на глазах у детей. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что у братьев произошел конфликт во время застолья. Они пили водку, пиво и тройной одеколон, потом между ними завязалась словесная перепалка. Она переросла в драку, в результате чего один из братьев около 10 раз ударил ножом второго. При этом присутствовали дети.

В результате злоумышленника приговорили к 16 годам тюрьмы.