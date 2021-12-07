Житель Забайкалья занял у знакомой более миллиона рублей и пропал

Мужчину из Забайкалья будут судить за мошенничество. Он назанимал у знакомой более миллиона рублей и пропал. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что он познакомился с пострадавшей в интернете. Мужчина просил у нее в долг крупные суммы, якобы на лечение родителей. Женщине приходилось брать кредиты, чтобы одалживать ему деньги.

Потом мужчина перестал отвечать на ее звонки и сообщения, и она пошла в полицию. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».